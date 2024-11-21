У Києві на Аскольдовій могилі відкрили монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу: фото, відео

27-річний Дмитро Коцюбайло був легендарним командиром добровольчого батальйону "Вовки Да Вінчі" і одним із наймолодших Героїв України. Це звання він отримав за життя.

У Києві на Аскольдовій могилі відкрили монумент Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним "Да Вінчі".

Дмитро був легендарним командиром добровольчого батальйону "Вовки Да Вінчі" і одним із наймолодших Героїв України. Це звання він отримав за життя.

Дмитро Коцюбайло загинув у бою 7 березня 2023 року. Йому було 27 років.

Монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу на Аскольдовій могилі / Фото: ТСН.ua

"Да Вінчі" командував батальйоном у складі 67-ї бригади. Дмитро воював від 2014 року. На фронт він пішов у 18 років.

Монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу на Аскольдовій могилі / Фото: ТСН.ua

У Києві на Аскольдовій могилі відкрили монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу

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