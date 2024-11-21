У Києві на Аскольдовій могилі відкрили монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу: фото, відео

27-річний Дмитро Коцюбайло був легендарним командиром добровольчого батальйону "Вовки Да Вінчі" і одним із наймолодших Героїв України. Це звання він отримав за життя.
У Києві на Аскольдовій могилі відкрили монумент Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним "Да Вінчі".
Дмитро був легендарним командиром добровольчого батальйону "Вовки Да Вінчі" і одним із наймолодших Героїв України. Це звання він отримав за життя.
Дмитро Коцюбайло загинув у бою 7 березня 2023 року. Йому було 27 років.
"Да Вінчі" командував батальйоном у складі 67-ї бригади. Дмитро воював від 2014 року. На фронт він пішов у 18 років.
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