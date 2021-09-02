У Києві на Арсенальній вантажівка провалилася під землю: з'явилися фото та відео

Бус витягнули краном.
У Мережі з'явилися фото та відео, як вантажівка провалилася під землю на оновленій Арсенальній площі.
Варто зазначити, що відреставровану Арсенальну площу тільки вчора ввечері відкрили.
На місце швидко прибули відповідні служби - бус швиденько огородили, щоб ніхто не бачив проблеми.
Вантажівку витягнули краном.
Нині фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою.
У КМДА заявили, що інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А водій має компенсувати усі спричинені збитки.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, на Арсенальній площі пошкодили "сухий" фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті — пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані.