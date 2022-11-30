У Києві на 19 станціях метро облаштували точки з USB-зарядками: де можна підзарядити телефон

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях столичного метро буде розширюватися.

У Києві на 19 станціях метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші ґаджет.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.



USB-зарядки розташовані на платформах станцій, зокрема:



Червоної лінії:

«Академмістечко»;

«Житомирська»;

«Нивки»;

«Берестейська».

Синьої лінії:

«Теремки»;

«Іподром»;

«Виставковий центр»;

«Васильківська»;

«Голосіївська»;

«Деміївська»;

«Тараса Шевченка»;

«Почайна»;

«Мінська»;

«Героїв Дніпра».

Зеленої лінії:

«Бориспільська»;

«Харківська»;

«Позняки»;

«Осокорки»;

«Видубичі».

"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - йдеться у повідомденні.

Ситуація з електроенергією в Києві

23 листопада російська армія здійснила чергову ракетну атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. В "ДТЕК" зазначили, як тільки вдасться збалансувати ситуацію з електроенергією, тоді столиця повернеться до відключення за графіками.

У "ДТЕК" попереджають, що 30 листопада в Києві не діятимуть графіки, оскільки через дефіцит електроенергії запроваджують екстрені відключення світла.

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