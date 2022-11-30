Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві на 19 станціях метро облаштували точки з USB-зарядками: де можна підзарядити телефон

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
4
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві на 19 станціях метро облаштували точки з USB-зарядками: де можна підзарядити телефон

Фото: pixabay.com

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях столичного метро буде розширюватися.

У Києві на 19 станціях метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші ґаджет.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

USB-зарядки розташовані на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

  • «Академмістечко»;
  • «Житомирська»;
  • «Нивки»;
  • «Берестейська».

Синьої лінії:

  • «Теремки»;
  • «Іподром»;
  • «Виставковий центр»;
  • «Васильківська»;
  • «Голосіївська»;
  • «Деміївська»;
  • «Тараса Шевченка»;
  • «Почайна»;
  • «Мінська»;
  • «Героїв Дніпра».

Зеленої лінії:

  • «Бориспільська»;
  • «Харківська»;
  • «Позняки»;
  • «Осокорки»;
  • «Видубичі».

"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - йдеться у повідомденні.

Ситуація з електроенергією в Києві

23 листопада російська армія здійснила чергову ракетну атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. В "ДТЕК" зазначили, як тільки вдасться збалансувати ситуацію з електроенергією, тоді столиця повернеться до відключення за графіками.

У "ДТЕК" попереджають, що 30 листопада в Києві не діятимуть графіки, оскільки через дефіцит електроенергії запроваджують екстрені відключення світла.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація