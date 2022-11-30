У Києві на 19 станціях метро облаштували точки з USB-зарядками: де можна підзарядити телефон

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях столичного метро буде розширюватися.
У Києві на 19 станціях метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші ґаджет.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
USB-зарядки розташовані на платформах станцій, зокрема:
Червоної лінії:
- «Академмістечко»;
- «Житомирська»;
- «Нивки»;
- «Берестейська».
Синьої лінії:
- «Теремки»;
- «Іподром»;
- «Виставковий центр»;
- «Васильківська»;
- «Голосіївська»;
- «Деміївська»;
- «Тараса Шевченка»;
- «Почайна»;
- «Мінська»;
- «Героїв Дніпра».
Зеленої лінії:
- «Бориспільська»;
- «Харківська»;
- «Позняки»;
- «Осокорки»;
- «Видубичі».
"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - йдеться у повідомденні.
Ситуація з електроенергією в Києві
23 листопада російська армія здійснила чергову ракетну атаку по містах України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури. В "ДТЕК" зазначили, як тільки вдасться збалансувати ситуацію з електроенергією, тоді столиця повернеться до відключення за графіками.
У "ДТЕК" попереджають, що 30 листопада в Києві не діятимуть графіки, оскільки через дефіцит електроенергії запроваджують екстрені відключення світла.
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