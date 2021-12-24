У Києві на 17-му поверсі спалахнула квартира: мешканців евакуювали (фото)

Жертв та постраждалих немає.
У Києві посеред ночі спалахнула квартира на 17-му поверсі на вулиці Оноре Де Бальзака, 14.
Про це 24 грудня розповіли в Головному управління ДСНС України у Києві.
Відомо, що повідомлення рятувальникам про пожежу в 18-поверховому будинку надійшло о 03:26. Її вдалося ліквідувати о 04:20. Внаслідок пожежі в квартирі згоріли меблі, особисті речі, побутова техніка, віконні рами, закопчено стіни та стелю. У помешканні нікого не було.
Під час гасіння рятувальники евакуювали дев'ять осіб, серед них одна дитина. Жертв та постраждалих немає. Причина займання поки невідома.
Нагадаємо, що у Дніпрі через електрокар згорів двоповерховий будинок. Теслу саме заряджали в гаражі, коли раптом спалахнула пожежа. Вогонь стрімко охопив перший поверх маєтку.
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