У Києві на 17-му поверсі спалахнула квартира: мешканців евакуювали (фото)

У Києві на 17-му поверсі спалахнула квартира: мешканців евакуювали (фото)

Жертв та постраждалих немає.

У Києві посеред ночі спалахнула квартира на 17-му поверсі на вулиці Оноре Де Бальзака, 14.

Про це 24 грудня розповіли в Головному управління ДСНС України у Києві.

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Відомо, що повідомлення рятувальникам про пожежу в 18-поверховому будинку надійшло о 03:26. Її вдалося ліквідувати о 04:20. Внаслідок пожежі в квартирі згоріли меблі, особисті речі, побутова техніка, віконні рами, закопчено стіни та стелю. У помешканні нікого не було.

Під час гасіння рятувальники евакуювали дев'ять осіб, серед них одна дитина. Жертв та постраждалих немає. Причина займання поки невідома.

Управління ДСНС Києва

Управління ДСНС Києва

Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, що у Дніпрі через електрокар згорів двоповерховий будинок. Теслу саме заряджали в гаражі, коли раптом спалахнула пожежа. Вогонь стрімко охопив перший поверх маєтку.

Новини Дніпра: через електрокар згорів двоповерховий будинок

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