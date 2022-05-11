У Києві на 12 травня оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У Києві на 12 травня оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У столиці у четвер, 12 травня, очікуються грози і пориви вітру 15-20 м/с.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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Також у столиці до 13 травня триватиме надзвичайна пожежна небезпека. За прогнозом синоптиків, у четвер буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі 8-10° тепла, вдень 26-28°.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру: всі вікна будинків щільно закрити, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах, звертайтесь до диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Нагадаємо, близько 2,5 млн людей нині перебувають у Києві. Це майже дві третини від кількості довоєнного часу.

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