У Києві можуть запровадити графіки відключень світла: у ДТЕК назвали важливі умови

У Києві можуть запровадити графіки відключення світла. Зокрема, до обмежень можуть повернутися, яко російські війська надалі завдаватимуть ударів по об'єктах енергетики.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК "Київської електромережі" Денис Бондар.

"У випадку підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, маємо ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", - заявив Бондар.

Весняні масовані атаки РФ на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України, наголосив гендиректор. За його словами, станом на сьогодні графіки відключення світла в столиці не застосовуються через стабільне електропостачання.

"Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. У разі застосування графіків "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", - сказав Бондар.

Нагадаємо, 11 квітня, армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики. Росіяни випустили десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Минулося без загиблих та постраждалих.

Зокрема, ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Внаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Ця станція була найбільшим енергогенерувальним обʼєктом на території Київської області.

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