У Києві можуть закрити ще одну ділянку метро – подробиці

У метро столиці повідомили про ще одну проблемну ділянку підземки.

У Києві, у зв'язку з проблемами у перегінному тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій гілці метро, може розпочатися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії міського метрополітену. Йдеться про станції "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Про це "Телеграфу" повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.

"У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт", - пояснив Пінчук.

Він також додав, що фахівці КП проводять спостереження та нагляд за технічним станом об’єктів метрополітену згідно з чинною нормативною документацією.

Раніше начальник столичної підземки Віктор Брагінський заявляв про проблеми на відрізку між станціями "Тараса Шевченка" і "Почайна". Брагінський пояснював, що цю ділянку метрополітену планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.

"Тунель змінює габарити: стає еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів нема. Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт. Ремонти – нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро", – розказував керівник КП.

Станції "Почайна" і "Тараса Шевченка" відкрили одночасно – 19 грудня 1980 року. Глибина залягання цих станцій становить 6 метрів та 7 метрів відповідно.

Нагадаємо, у Києві між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" запрацював "човниковий" рух поїздів. Потяги на цій ділянці курсуватимуть з інтервалом 13 і 17 хвилин, залежно від напрямку руху.

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