У Києві можуть вимкнути електроенергію: коли і скільки часу не буде світла

Енергетичний об'єкт на Київщині, куди влучила російська ракета 15 жовтня, зазнав значних руйнувань, через що у столиці можуть запровадити віялові відключення.

Про це інформує ДТЕК Київські електромережі.

"Станом на 15 жовтня, з високою ймовірністю ці відключення відбудуться в пікові години - зранку до 13 години та ввечері з 18:00 до 23:00. Через складність пошкоджень інфраструктури, відключення можуть відбуватися більше, ніж 4 години. Точний термін відключення буде залежати від стану енергосистеми та розпоряджень НЕК Укренерго", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, список вулиць, котрих стосується відключення, буде розміщений на сайті та соцмережах ДТЕК Київські електромережі.

Аби не прийшлося вимикати світло, мешканців Києва закликають споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, а також максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00.

"Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо", - зазначили у компанії.

Росія влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури 15 жовтня

Вранці 15 жовня країна-агресорка Російська Федерація завдала ракетного удару по Київській області. Перед цим була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні. У НЕК "Укренерго" повідомили, що ракета потрапила в об'єкт критичної інфрастурктури, в результаті чого він зазнав тяжких руйнувань.

В ОВА поінформували, що жертв в результаті ворожої атаки немає. За словами голови Київської ОВА, відповідні служби зафіксували наслідки та обставини атаки.

Варто зазначити, що російська армія від 10 жовтня активізувала удари ракетами по українських містах. Лише 10 жовтня окупанти РФ випустили понад 80 ракет, половину з яких вдалося збити ППО.

Мобілізація торкнулася вже і москвичів

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