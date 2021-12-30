У Києві можна орендувати квартиру майже за 700 тисяч гривень: як вона виглядає

Квартира знаходиться на вулиці Володимирській.
У Києві можна орендувати п'ятикімнатну квартиру у Шевченківському районі за 25 тисяч долларів на місяць - майже 700 тисяч гривень.
Відповідне оголошення розміщено на сайті OLX.
Квартира знаходиться на вулиці Володимирській, на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Її площа - 380 квадратних метрів. У квартирі чотири спальні та три санвузли.
Окрім того, у помешканні є тераса з видом на Софійську площу, автономна система вентиляції. Висота стелі - чотири метри. Також у будівлі встановлений новий ліфт, а під'їзд оздоблений мармуром, біля нього - закритий двір із ландшафтним парком.
У вартість проживання включена воєнізована охорона, відеоспостереження та підземний паркінг.
Нагадаємо, що наприкінці грудня у Києві серед туристів зростає попит на житло. Мандрівники хочуть провести новорічні свята у столиці. На початку 2022 року це коштуватиме від 216 гривень за ніч за двох людей.
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