У Києві можна орендувати квартиру майже за 700 тисяч гривень: як вона виглядає

У Києві можна орендувати квартиру майже за 700 тисяч гривень: як вона виглядає

Квартира знаходиться на вулиці Володимирській.

У Києві можна орендувати п'ятикімнатну квартиру у Шевченківському районі за 25 тисяч долларів на місяць - майже 700 тисяч гривень.

Відповідне оголошення розміщено на сайті OLX.

Також читайте Курс долара і євро на 31 грудня - 4 січня

Квартира знаходиться на вулиці Володимирській, на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Її площа - 380 квадратних метрів. У квартирі чотири спальні та три санвузли.

olx.ua

Окрім того, у помешканні є тераса з видом на Софійську площу, автономна система вентиляції. Висота стелі - чотири метри. Також у будівлі встановлений новий ліфт, а під'їзд оздоблений мармуром, біля нього - закритий двір із ландшафтним парком.

У вартість проживання включена воєнізована охорона, відеоспостереження та підземний паркінг.

olx.ua

olx.ua

olx.ua

olx.ua

olx.ua

olx.ua

olx.ua

Нагадаємо, що наприкінці грудня у Києві серед туристів зростає попит на житло. Мандрівники хочуть провести новорічні свята у столиці. На початку 2022 року це коштуватиме від 216 гривень за ніч за двох людей.

Оренда житла: як не потрапити "на гачок" аферистів

Читайте також: