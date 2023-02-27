У Києві можливі 7-бальні землетруси: у НАН розповіли про небезпеку

Директор Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера вважає, що в Україні теж є небезпечні місця, де можливі сильні землетруси.

Про це він сказав в етері телеканалу "Київ".

Експерт наголосив, що в Україні є спеціальні карти, на яких позначені райони ймовірних землетрусів. На цих територіях заборонено споруджувати будинки, мости та інші будівлі.

"Інформація про те, де можуть бути сильніші за 3,3 бали землетруси показані на картах сейсмічного районування території України. Виділено зони, в яких за останні 100 років можуть відбуватися землетруси певної інтенсивності. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що у Києві максимальні землетруси на ґрунтах 3-ї категорії за сейсмічними властивостями проявлялися як семибальні. В Україні існують норми, за якими треба будувати в сейсмічних зонах будинки, мости у такому вигляді, щоб вони не руйнувалися при заданих землетрусах. Очевидно, що великої шкоди ті землетруси, що відбуваються на нашій території, не приносять", - попередив сейсмолог.

Землетруси в Україні 27 лютого

В Україні 27 лютого 2023 року стались землетруси в Закарпатській області та в тимчасово окупованому Криму.

Відомо, що на Закарпатті у районі селища Велика Добронь в ніч проти 27 лютого трапився землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км. Сейсмолог наголосив, що за таких умов люди можуть відчувати лише незначні поштовхи, ніби біля будинку їде важка техніка.

Також російська окупаційна "влада" заявила, що в тимчасово захопленому Криму теж стався землетрус, магнітудою 3 бали. Там нібито не зафіксували руйнувань.

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