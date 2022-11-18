У Києві можливе повне відключення електроенергії: влада готується до різних сценаріїв

На сьогодні в Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії.

У Києві готуються до можливого повного відключення електроенергії, проте поки що у столиці відмовилися від аварійних відключень та перейшли до планових.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив у інтерв’ю телеканалу "Київ".

"Ми вже неодноразово говорили, що ми готуємось практично до будь-яких сценаріїв, в тому числі до повного відключення", – сказав посадовець.

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Проте на сьогодні столиця перейшла до стабілізаційних відключень, тобто електроенергію вимикатимуть за графіком тривалістю не більше чотирьох годин на день.

Поворозник наголосив на важливості економити електроенергію, щоб уникнути аварійних відключень.

"Але разом з тим у зв’язку з пониженням температури, погіршенням погодних умов електроспоживання достатньо серйозно збільшується. Тому нам зараз, як ніколи, треба економити електроенергію. Тому що збільшення споживання може призвести до аварійних відключень, якщо сама система не буде справлятися з навантаженням", - додав Поворозник.

Нагадаємо, в Києві 17 листопада було зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії. Це були екстрені відключення, аби енергетики могли забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему.

Зазначимо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив українців, що треба готуватися до найгіршого ­і до того, що відключення електроенергії можуть бути дуже тривалими.

Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки після російських ракетних ударів, заявив напередодні єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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