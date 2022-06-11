Столична влада пропонує облаштувати військове кладовище поряд із урочищем Бабин Яр.

У Києві може з'явитися військове кладовище.

Столична влада пропонує облаштувати таке кладовище поряд із урочищем Бабин Яр.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради.

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"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв. Тому ми пропонуємо і Київрада, переконаний, звернеться до уряду щодо створення у столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд із урочищем Бабин Яр", – сказав Кличко.

За словами мера, міська влада готова взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища.

"Але необхідна також підтримка на національному рівні в питаннях документального супроводження, можливо, навіть ухвалення окремого Закону України з цього питання. Переконаний, Київ має втілити цей проект спільно з державою", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, на війні загинув відомий військовий кореспондент Олексій Чубашев.

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