У Києві молодика, який вбив матір та вистрибнув з вікна, взято під варту

У Києві молодика, який вбив матір та вистрибнув з вікна, взято під варту

Син вимагав у матері гроші, а коли та відмовила, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою та стільцем.

Киянина, який вбив матір та вистрибнув з вікна, взято під варту.

Сьогодні, 5 січня, Святошинський районний суд обрав чоловікові запобіжний захід. Решту свого життя він може провести у в’язниці.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, що у Святошинському районі столиці на вулиці Академіка Корольова 26-річний молодик убив власну матір, а потім викинувся із вікна багатоповерхівки.

За словами правоохоронців, син вимагав у матері гроші на особисті потреби. Коли мати відмовила, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою та стільцем.

На місці працювали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

У ході слідства поліцейські призначають ряд експертиз, одна із яких судово-психіатрична, аби встановити психічний стан затриманого на момент скоєння злочину.

Правоохоронці проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту уже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою, яке суд задовольнив в повному обсязі. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік убив рідну матір. Він завдав їй понад 20 ударів руками, ногами та металевою гантеллю.

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