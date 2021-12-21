У Києві молодик зламав череп охоронцю через вимогу одягнути маску: відео

Компанія молоді провокувала конфлікт і водночас усе фільмувала.

У Києві молодик зламав череп охоронцю, бо той попросив одягнути маску.

Надзвичайна подія сталася у крамниці в центрі столиці.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Все почалося з того, що охоронець не пускав молодих людей до крамниці, оскільки вони були без масок.

"До магазину завітали якісь молоді люди, які провокували конфлікт, ще й самостійно знімали все це на відео. На вимогу охоронця одягнути маску, чоловік відмовився і завдав удару охоронцю в голову. Внаслідок цього удару у охоронця перелом черепа", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік на АЗС на прохання одягнути маску плюнув в обличчя касирці.