У Києві молодик зламав череп охоронцю через вимогу одягнути маску: відео

Компанія молоді провокувала конфлікт і водночас усе фільмувала.
У Києві молодик зламав череп охоронцю, бо той попросив одягнути маску.
Надзвичайна подія сталася у крамниці в центрі столиці.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Все почалося з того, що охоронець не пускав молодих людей до крамниці, оскільки вони були без масок.
"До магазину завітали якісь молоді люди, які провокували конфлікт, ще й самостійно знімали все це на відео. На вимогу охоронця одягнути маску, чоловік відмовився і завдав удару охоронцю в голову. Внаслідок цього удару у охоронця перелом черепа", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві чоловік на АЗС на прохання одягнути маску плюнув в обличчя касирці.
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