У Києві молодик стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі

У Києві молодик стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі

Чоловік впав на піддашок під’їзду, його непритомного доправили до лікарні.

У Києві молодик стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі.

Чоловік впав на піддашок під’їзду, його непритомного доправили до лікарні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

"9 грудня о 04:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на Харьківському шосе 67-А, що у Дарницькому районі столиці, потрібна допомога правоохоронцям, щоб зняти чоловіка з піддашка під’їзду№, - йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибули бійці 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що на піддашку під’їзду перебуває чоловік 1993 року народження.

"За словами його мами та брата, чоловік з невідомих причин стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі і впав на піддашок під’їзду. Чоловік був непритомним, тож свідки викликали швидку медичну допомогу, поліцію та рятувальників", - розповіли надзвичайники.

За допомогою рятувальних нош, надзвичайники зняли чоловіка та передали медикам для госпіталізації.

Причину та обставини випадку з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, охоронець Олександрівської лікарні побив водія автівки, яка заїхала на територію медзакладу. Внаслідок побиття у чоловіка діагностовано перелом руки. Побитим виявився приватний адвокат Дмитро Калько.

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