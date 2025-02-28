У Києві молодик напав на військового та пограбував: поліція оприлюднила деталі та фото

Нападник вирвав з рук військовослужбовця сумку з мобільним телефоном, ноутбуком, грошима у сумі понад 30 тисяч гривень та іншими речами.
У Києві молодик-рецидивіст напав на військового та пограбував. Подія сталася у Святошинському районі столиці.
Про це повідомила поліція Києва.
Із повідомленням про злочин до Святошинського управління поліції звернувся 31-річний військовослужбовець. Заявник розповів, що ввечері повертався зі служби до дому й на нього напав невідомий, який вирвав з рук сумку з мобільним телефоном, ноутбуком, грошима у сумі понад 30 тисяч гривень та іншими речами.
Оперативники встановили, що до злочину причетний 21-річний місцевий мешканець, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.
За даними поліції, нападник прослідкував за потерпілим від станції метро й в темному провулку зненацька напав ззаду, вихопивши сумку, після чого втік.
Поліцейські упродовж декількох годин затримали фігуранта та вилучили викрадені речі, які незабаром повернуть власнику.
Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської оружної прокуратури, повідомили хлопцю про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України – грабіж вчинений повторно та в умовах воєнного стану.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві водій маршрутки принизив військову та назвав "пʼяним бидлом": історія мала продовження.
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