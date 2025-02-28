У Києві молодик напав на військового та пограбував: поліція оприлюднила деталі та фото

Нападник вирвав з рук військовослужбовця сумку з мобільним телефоном, ноутбуком, грошима у сумі понад 30 тисяч гривень та іншими речами.

У Києві молодик-рецидивіст напав на військового та пограбував. Подія сталася у Святошинському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва.

Із повідомленням про злочин до Святошинського управління поліції звернувся 31-річний військовослужбовець. Заявник розповів, що ввечері повертався зі служби до дому й на нього напав невідомий, який вирвав з рук сумку з мобільним телефоном, ноутбуком, грошима у сумі понад 30 тисяч гривень та іншими речами.

Оперативники встановили, що до злочину причетний 21-річний місцевий мешканець, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

За даними поліції, нападник прослідкував за потерпілим від станції метро й в темному провулку зненацька напав ззаду, вихопивши сумку, після чого втік.

Вкрадений у військового ноутбук / Фото: Поліція Києва / Facebook

Поліцейські упродовж декількох годин затримали фігуранта та вилучили викрадені речі, які незабаром повернуть власнику.

Вкрадений у військового смартфон

Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської оружної прокуратури, повідомили хлопцю про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України – грабіж вчинений повторно та в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутки принизив військову та назвав "пʼяним бидлом": історія мала продовження.

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