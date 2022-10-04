У Києві митники вилучили незвичайний 15-сантиметровий коштовний камінь (фото)

Камінь виявили у коробці, яка прямувала до Кувейту, та вилучили його.
У Києві митна вівчарка знайшла в посилці 15-сантиметровий коштовний камінь - необроблений бурштин фантазійної забарвленості різновиду сукциніт.
Про це повідомили в Київській митниці.
Відправлення прямувало з Рівного до країни Перської затоки - Кувейту. Обмотаний у захисну плівку камінь вагою 330 грамів знаходився всередині картонної коробки.
"Експерти підтвердили, що виявлене є дорогоцінним камінням органогенного утворення - бурштином, у стані сировини. Всередині камінь має біло-жовтий та коричневий відтінки з плавними переходами", - зазначили митники.
Ринкова вартість цього камінчика - близько 37 тисяч гривень.
Оскільки відповідно до Всесвітньої поштової конвенції забороняється вкладати дорогоцінні камені у міжнародні поштові відправлення, бурштин було вилучено.
Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.
Нагадаємо, 48-річна українка з Енергодара виготовила бронежилет, напхала туди валюти та намагалася виїхати автобусом до Польщі. Інцидент трапився на пункті пропуску "Рава-Руська".
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