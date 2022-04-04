У Києві метро знову їздитиме через Південний міст: як нині працює підземка

У Києві метро знову їздитиме через Південний міст: як нині працює підземка

Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

У Києві 4 квітня від 08:30 метрополітен відновлює сполучення через Південний міст. У режимі перевезень підземка працюватиме до 19:00.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Наразі зелена лінія метро працює таким чином: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".

Червона лінія працює від "Шулявської" до "Театральної". Синя лінія працює від "Героїв Дніпра" до "Теремків".

Утім, на станціях "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Кловська" поїзди не зупиняються.

У метрополітені нагадали, що наразі середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година. Проте, графік роботи підземки може оперативно змінюватися за необхідності.

"Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - додали в підземці.

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