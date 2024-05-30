У Києві метро збільшує інтервали поїздів: що сталося

Майже 7% метрополітенівців наразі перебувають у лавах ЗСУ, і їх кількість постійно збільшується.

Київський метрополітен через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами.

Про це повідомила пресслужба метрополітена у Facebook.

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", – йдеться у повідомлені.

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Київське метро відчуває гострий дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

Причинами стали частково вимушена міграція, специфіка професій та мобілізаційна робота. Майже 7% метрополітенівців наразі перебувають у лавах ЗСУ, і їх кількість постійно збільшується, йдеться у повідомленні.

У київському метро виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій / Фото: Київський метрополітен

У "Київському метрополітені" уточнили, що постійно виконують посилену кадрову роботу із залучення фахівців, зокрема співпрацюють із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості.

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