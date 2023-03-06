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У Києві мешканцців Осокорків попередили про звуки пострілів та обмеження руху: що сталося

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві мешканцців Осокорків попередили про звуки пострілів та обмеження руху: що сталося

Фото: tov-tob.livejournal.com

ДБР 9 березня проводитиме слідчий експеримент у мікрорайоні.

У Києві в мікрорайоні Осокорки Державне бюро розслідувань 9 березня  проводитиме слідчий експеримент із застосуванням стрілецької зброї.

Про це повідомдяється на сайті КМДА.

"Проведення слідчої дії заплановано 9 березня у період від 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та Садової 120 (мікрорайон Осокорки, Дарницький район)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Державне бюро розслідувань попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.

"Просимо мешканців врахувати цю інформацію і зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. А також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби", - наголосили у КМДА.

Нагадаємо, на Русанівських садах у Києві сталася масштабна пожежа, яка розпочалась після вибуху.

Далі буде: після тижня гучних затримань і обшуків, ДБР інтригує новими справами

Далі буде: після тижня гучних затримань і обшуків, ДБР інтригує новими справами

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Дата публікації
Перегляди
620
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