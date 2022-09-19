У Києві Mercedes в'їхав у автобус: постраждали 23 пасажири (фото)

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Києві на Повітрофлотському проспекті легковик Mercedes в'їхав у автобус, який рухався попереду. У результаті останній врізався в електроопору.
Про це повідомили в поліції Києва.
У ДТП постраждали 23 пасажири автобусу, утому числі троє неповнолітніх. Людей із різними травмами доставили до лікарень.
За попередньою інформацією, зіткнення сталося через те, що водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції. 28-річного водія легковика затримали та помістили до ізолятору тимчасово тримання.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, завтра, 20 вересня, у Києві відновлять роботу перші три ресторани McDonald’s. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експресвікна та МакДрайв відкриються у жовтні.
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