У Києві Mercedes в'їхав у автобус: постраждали 23 пасажири (фото)

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві на Повітрофлотському проспекті легковик Mercedes в'їхав у автобус, який рухався попереду. У результаті останній врізався в електроопору.

Про це повідомили в поліції Києва.

У ДТП постраждали 23 пасажири автобусу, утому числі троє неповнолітніх. Людей із різними травмами доставили до лікарень.

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За попередньою інформацією, зіткнення сталося через те, що водій Mercedes не дотримався безпечної дистанції. 28-річного водія легковика затримали та помістили до ізолятору тимчасово тримання.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, завтра, 20 вересня, у Києві відновлять роботу перші три ресторани McDonald’s. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експресвікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

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