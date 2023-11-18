У Києві медики врятували породіллю, в якої зупинилося серце по дорозі до лікарні

Жінці давали стан вижити один зі ста.

Київським медикам вдалося врятувати породіллю, у якої по дорозі до лікарні, зупинилося серце. Столичні медики давали Тетяні шанс на життя один зі ста.

Про це пише "Українська правда. Життя".

У жінки важко перетікала вагітність. На виїзді з Чернівців до лікарні у жінки сталася зупинка серця. Бригаді швидкої вдалося здійснити реанімаційні заходи.

По дорозі в кожному населеному пункті під'їжджала машина екстреної медичної допомоги і дозаправляла кисень. Так пацієнтка потрапила до столичної лікарні уже вночі.

"Лікарем Тані став випускник Буковинського державного медичного університету, наш земляк, наша гордість – Віктор Торак", - розповідає виконувачка обов’язків генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру Любов Годнюк.

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Новонароджений Віктор залишився у перинатальному. Чоловік, батьки, всі рідні були поряд з Тетяною – у Києві. А вдома на маму чекав іще старший син Іванко.

"Щодня після наради я йшла у дитяче відділення і фотографувала нашого красунчика Вітюшу і надсилала татові Юрію Равлюку та лікарю Віктору Тораку. Фото підписувала – "Вітюша чекає на маму", – продовжує розповідь пані Любов.

Крок за кроком стан Тетяни покращувався і коли вона прийшла до свідомості і вперше розплющила очі, їй показали фото новонародженого сина і вона… посміхнулася.

Раніше ми розповідали, що відмовившись від епідуральної анестезії, молода мама зробила, здавалося б, неможливе, народивши дитину рівно за 40 секунд.

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