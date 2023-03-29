Зачищають під забудову?: в Києві згоріла унікальна дача в Пуща-Водиці (відео)

Сьогодні, 29 березня, в Києві згоріла унікальна будівля – дерев’яний будиночок, який слугував колись дачею. Пожежа сталася на вулиці Юнкерова, 37 у Пущі-Водиці. Таких дач,там залишилося одиниці, бо власники постійно їх зносять, аби розчистити територію під нову забудову.

Цей будинок був зведений за проєктом архітектора Брадтмана. Дача пережила дві світові війни та ракетні обстріли росіян минулої весни. А сьогодні частину будівлі знищив вогонь.

В ДСНС Києва повідомляють, що пожежу у відселеній двоповерховій дерев’яній будівлі загасили, ліквідувавши вогонь на площі 170 квадратних метрів.

“Полум’я гасили майже три години. Жертв і постраждалих немає. Причини займання нам поки невідомі. На місці працюють правоохоронці, які будуть встановлювати причини пожежі в будівлі”, - кажуть сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Дерев’яна дача обнесена огорожею, і поруч з нею вже ведеться нове будівництво. Тому навіть у Київраді вважають, що пожежа тут трапилася невипадково.

“Будинок, який згорів, мав охоронний статус – пам’ятника архітектури місцевого значення. Дача була побудована в період з 1910-1915 років по проєкту відомого в Києві архітектора Брадтмана. Дачі понад сто років. Департамент охорони культурної спадщини КМДА в останні роки почав звертати увагу на цю унікальну будівлю, а саме – надавати приписи власнику цієї дачі. Він зобов’язаний утримувати будинок у належному стані, відповідно до охоронного договору. А тут власник цього не робив”, - розповідає сайту ТСН.ua Ксенія Семенова, депутатка Київради.

Фото: Управління ДСНС Києва

Вона додає, що позаминулого року столична прокуратура зверталася з позовом до суду щодо неналежного утримання цієї будівлі на вулиці Юнкерова в Оболонському районі столиці.

“А сьогодні дача взяла і загорілася... Взагалі, це вже для Києва системна практика - доводити історичні будівлі до руйнування, причому різними способами. Тут необов’язково може бути пожежа. Найчастіше власники знімають з будинку дах і вікна. За п’ять років будівля починає руйнуватися. А власник через суд скасовує статус пам’ятки, бо втрачається предмет охорони. А далі все - нове будівництво”, - розповідає Ксенія Семенова.

Вона додає, що ситуація не зміниться, поки власники таких будинків не будуть нести сувору відповідальність за подібні дії. Адже більшість із них не зацікавлені в самій будівлі, а лише мають інтерес до землі, яка розташована під нею. Місто має більш жорсткіше контролювати цей процес, аби врятувати ті будівлі, які ще залишилися в Пущі-Водиці та в Києві загалом.

Нагадаємо, що перший із монахів УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ.

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