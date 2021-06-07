У Києві майже на два місяці перекрито рух біля залізничної станції "Зеніт": схема об’їзду

На проспекті Степана Бандери розпочався масштабний ремонт розвороту біля станції "Зеніт" від вулиці Олени Теліги.

У Києві до 20 липня на розвороті на проспекті Степана Бандери біля залізничної станції "Зеніт" перекрито рух транспорту.

На проспекті розпочався масштабний ремонт розвороту біля залізничної станції "Зеніт" від вулиці Олени Теліги.

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Про це інформує "Київавтодор".

Під час ремонту проїзд розворотом перекрито.

Схема об’їзду:

вул. О. Теліги – вул. О. Терьохіна – вул. Новокостянтинівська – розворот під шляхопроводом – вул. Новокостянтинівська – вул. С. Скляренка;

також можливо виконати розворот на проспекті Оболонському біля станції метро "Почайна".

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Нагадаємо, у Києві від 7 червня до 25 липня на Чоколівському бульварі частково обмежать рух. На бульварі розпочинається масштабний середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на всій довжині Чоколівському бульвару у напрямку Севастопольської площі.

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