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У Києві майже 100 людей влаштували гучну вечірку під час комендантської години: чим все завершилося

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Києві майже 100 людей влаштували гучну вечірку під час комендантської години: чим все завершилося

У Києві студенти влаштували "посвяту" під час комендантської години

Поліція розігнала гучну студентську вечірку під час комендантської години.

У ніч з 27 на 28 жовтня у Шевченківському районі Києва правоохоронці під час комендантської години виявили, що студенти-першокурсники влаштували вечірку.

Про це ТСН.ua розповіли в пресслужбі поліції столиці.

Правоохоронці під час комендантської години, проводячи патрулювання, виявили вечірку за участі молоді.

"За цією адресою розташована нежитлова будівля, на третьому поверсі якої було приміщення. Його орендували першокурсники столичного вишу для "посвяти" в студенти", – йдеться в повідомленні.

До відділку поліції доставлено 97 осіб, з яких 34 – неповнолітні.

На організаторів "туси" було складено адмінпротоколи за статтями:

  • "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння",
  • "Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях",
  • також було складено чотири протоколи за статтею "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді"

З батьками неповнолітніх правоохоронці проведели профілактичні бесіди.

Раніше повідомлялося, що у Києві знайшли клуб, який працював в комендантську годину. Журналіст Михайло Ткач, який виявив порушення, заявив, що його "лякали" військкоматом.

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Дата публікації
Перегляди
769
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