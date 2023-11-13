У Києві мати закидає хлопчика до сміттєвих баків, щоб той шукав пляшки: фото

Мешканці Троєщини кажуть, що вже не вперше зустрічають цю ж саму жінку з хлопчиком, та ще бачилиіз ними маленьку дівчинку.
У Києві на Троєщині жінка підсаджувала маленького хлопчика до сміттєвого бака, щоб той копирсався у непотребі та шукав там пластикові пляшки.
Про це пише "Великий Київ".
"По Троєщині ходить жінка з дитиною, жінка підсаджує хлопчика в бак для сміття, щоб він збирав пластикові пляшки", – повідомляють учасники групи "Троєщина" у Telegram.
Мешканці Деснянського району пишуть у соцмережах, що вже не вперше зустрічають цю саму жінку з хлопчиком, та ще бачили із ними маленьку дівчинку.
- "Це їх звична справа. Ця жінка по трої ходить часто. Іноді з дівчинкою", - пише користувачка Надія.
- "Вони не перший рік так ходять по Троєщині, пам'ятаю їх ще коли хлопчик вчився ходити", - зазначає дописувачка з ніком Файка.
- "Щойно бачила їх на Цвєтаєвої (теперішня назва - вул. Олександри Екстер - ред.), дитина поруч була. Я думала, що просто сміття викидають", - зазначає користувачка Kate.
Нагадаємо, у поліції Голосіївського району Києва розповіли, як вдалося врятувати новонароджену дитину з захаращеної до стелі квартири, де мешкали зграї тарганів.
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