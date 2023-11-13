У Києві мати закидає хлопчика до сміттєвих баків, щоб той шукав пляшки: фото

Мешканці Троєщини кажуть, що вже не вперше зустрічають цю ж саму жінку з хлопчиком, та ще бачилиіз ними маленьку дівчинку.

У Києві на Троєщині жінка підсаджувала маленького хлопчика до сміттєвого бака, щоб той копирсався у непотребі та шукав там пластикові пляшки.

Про це пише "Великий Київ".

"По Троєщині ходить жінка з дитиною, жінка підсаджує хлопчика в бак для сміття, щоб він збирав пластикові пляшки", – повідомляють учасники групи "Троєщина" у Telegram.

Хлопчик подає матері пляшки із сміттєвого бака / Фото: із соцмереж

Мешканці Деснянського району пишуть у соцмережах, що вже не вперше зустрічають цю саму жінку з хлопчиком, та ще бачили із ними маленьку дівчинку.

"Це їх звична справа. Ця жінка по трої ходить часто. Іноді з дівчинкою", - пише користувачка Надія.

"Вони не перший рік так ходять по Троєщині, пам'ятаю їх ще коли хлопчик вчився ходити", - зазначає дописувачка з ніком Файка.

"Щойно бачила їх на Цвєтаєвої (теперішня назва - вул. Олександри Екстер - ред.), дитина поруч була. Я думала, що просто сміття викидають", - зазначає користувачка Kate.

Місцеві кажуть, що не раз бачили цю жінку з хлопчиком біля сміттєвих баків / Фото: із соцмереж

Схоже, для дитини це вже стало повсякденним заняттям / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у поліції Голосіївського району Києва розповіли, як вдалося врятувати новонароджену дитину з захаращеної до стелі квартири, де мешкали зграї тарганів.

Читайте також: