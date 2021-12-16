Жінку затримали, вона зізналася у скоєному.
У Києві мати задушила дворічну дочку ременем для одягу.
Жінку затримали, вона зізналася у скоєному.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом вбивства матір’ю своєї дитини. За попередніми даними, 24-річна жінка, перебуваючи у будинку за місцем проживання, заподіяла смерть своїй дворічній дитині. Медики, які прибули до помешкання, констатували смерть дівчинки через удушення ременем для одягу", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та обрання запобіжного заходу.
У межах слідства за участі ювенальних прокурорів проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення причин та обставин цього злочину.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Солом’янського управління ГУ Нацполіції у м. Києві. Його хід прокуратурою взято на особливий контроль.
Нагадаємо, що у Харкові молода жінка заявила до поліції, що задушила свою дворічну дитину, і спробувала здійснити суїцид.
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