У Києві мати вживала алкоголь з товаришами і "загубила" 5-річного сина (фото)

У Києві п'яна мати "загубила" свого 5-річного сина.

У Києві на Трухановому острові, неподалік Паркового мосту, увечері 21 червня жінка вживала алкогольні напої з товаришами, яким залишила дитину, а сама пішла у справах. Повернувшись не змогла нікого знайти.

Про це інформують у патрульній поліцій Києва.

Виявилося, що під час розпивання алкогольних напоїв між нею та приятелями виник конфлікт. Після сварки жінка пішла у своїх справах, залишивши друзів наглядати за її дитиною. А повернувшись не змогла нікого знайти.

Тоді жінка повідомила на лінію 102, що загубила свого 5-річного сина. Копи розшукали усіх учасників події та повернули хлопчика до матері.

Патрульні провели профілактичну бесіду з жінкою та передали родину інспекторам ювенальної превенції, що також прибули на виклик.

Нагадаємо, на Сумщині поліцейські знайшли дитину ще до того, як батьки виявили її зникнення.

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