Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Києві масштабний прорив трубопроводу – вулиця перетворилась на річку (відео)

У Києві масштабний прорив трубопроводу – вулиця перетворилась на річку (відео)

У Києві масштабний прорив трубопроводу – вулиця перетворилась на річку (відео)

У Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу / Фото: скриншот

У Києві знову затопило вулицю.

У Дніпровському районі Києва вранці 3 червня стався масштабний прорив трубопроводу на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні. Зараз ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу".  

Вода зокрема затопила трамвайні колії та праві смуги автомобільної дороги. В КМДА розповіли, що фахівці "Київводоканалу" ліквідовують пошкодження водопроводу діаметром 200 міліметрів.

"Зараз ділянку огороджено. Рух транспорту першою смугою частково обмежений", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок прориву тимчасово припинене водопостачання 25 житлових будівель.

Нагадаємо, у Києві 3 червня діятимуть стабілізаційні відключення.

Читайте також:

У Києві прорвало трубопровід 

У Києві прорвало трубопровід 

Повʼязані теми:

Наступна публікація