У Києві масштабний прорив трубопроводу – вулиця перетворилась на річку (відео)

У Києві знову затопило вулицю.
У Дніпровському районі Києва вранці 3 червня стався масштабний прорив трубопроводу на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні. Зараз ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу".
Вода зокрема затопила трамвайні колії та праві смуги автомобільної дороги. В КМДА розповіли, що фахівці "Київводоканалу" ліквідовують пошкодження водопроводу діаметром 200 міліметрів.
"Зараз ділянку огороджено. Рух транспорту першою смугою частково обмежений", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок прориву тимчасово припинене водопостачання 25 житлових будівель.
Нагадаємо, у Києві 3 червня діятимуть стабілізаційні відключення.
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