У Києві - масові відключення світла: що відомо

Жителі Києва у Мережі повідомили, що вдень 25 червня у деяких районах столиці зникло світло.

Це згодом підтвердили у преслужбі ДТЕК Київські електромережі у коментрях під останнім дописом.

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У компанії пояснили, що світло зникло через аварійне вимкнення. Фахівці обіцяють відновити елетроенергію до 13:00.

"За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення - до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт", - повідомили у ДТЕК.

За словами киян, електроенергії немає у частині:

Шевченківського,

Солом’янського,

Святошинського,

Голосіївського,

Дарницького,

Дніпровського районів.

Нагадаємо, ДТЕК планує побудувати в Київській області першу в Україні інфраструктуру "розумних" електромереж Smart Grid. Для цього Група ДТЕК ходе залучити фінансування в розмірі 2,4 мільярди євро в рамках 10-річного проєкту із трансформації енергетичної інфраструктури регіону.

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