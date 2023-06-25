У Києві - масові відключення світла: що відомо

Фахівці обіцяють відновити елетроенергію до 13:00.
Жителі Києва у Мережі повідомили, що вдень 25 червня у деяких районах столиці зникло світло.
Це згодом підтвердили у преслужбі ДТЕК Київські електромережі у коментрях під останнім дописом.
У компанії пояснили, що світло зникло через аварійне вимкнення. Фахівці обіцяють відновити елетроенергію до 13:00.
"За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення - до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт", - повідомили у ДТЕК.
За словами киян, електроенергії немає у частині:
- Шевченківського,
- Солом’янського,
- Святошинського,
- Голосіївського,
- Дарницького,
- Дніпровського районів.
Нагадаємо, ДТЕК планує побудувати в Київській області першу в Україні інфраструктуру "розумних" електромереж Smart Grid. Для цього Група ДТЕК ходе залучити фінансування в розмірі 2,4 мільярди євро в рамках 10-річного проєкту із трансформації енергетичної інфраструктури регіону.
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