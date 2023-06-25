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У Києві - масові відключення світла: що відомо

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Києві - масові відключення світла: що відомо

У Києві масові відключення світла 25 червня / Фото: Associated Press

Фахівці обіцяють відновити елетроенергію до 13:00. 

Жителі Києва у Мережі повідомили, що вдень 25 червня у деяких районах столиці зникло світло. 

Це згодом підтвердили у преслужбі ДТЕК Київські електромережі у коментрях під останнім дописом.

У компанії пояснили, що світло зникло через аварійне вимкнення. Фахівці обіцяють відновити елетроенергію до 13:00. 

"За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення - до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт", - повідомили у ДТЕК.

За словами киян, електроенергії немає у частині:

  • Шевченківського,
  • Солом’янського,
  • Святошинського,
  • Голосіївського,
  • Дарницького,
  • Дніпровського районів.

Нагадаємо, ДТЕК планує побудувати в Київській області першу в Україні інфраструктуру "розумних" електромереж Smart Grid. Для цього Група ДТЕК ходе залучити фінансування в розмірі 2,4 мільярди євро в рамках 10-річного проєкту із трансформації енергетичної інфраструктури регіону.

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Дата публікації
Перегляди
775
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