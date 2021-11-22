У Києві маршрутка з пасажирами влетіла у відбійник та втратила колесо (фото)

Водій нібито намагався уникнути зіткнення.
У Києві 22 листопада маршрутка з пасажирами влетіла у відбійник. Аварія сталася на вулиці Жулянській у Софіївській Борщагівці.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
У момент зіткнення всередині було кілька пасажирів. За словами водія, вони не постраждали та відмовилися від допомоги медиків. Від удару в автомобіля відірвало колесо і повилітали вікна. Водій маршрутки пояснив, що викрутив кермо праворуч, щоб уникнути зіткнення, коли зі зустрічної смуги нібито виїхав автомобіль.
Нагадаємо, що під Києвом легковий автомобіль Ford на швидкості не впорався з керуванням та влетів у бензовоз. ДТП сталася вранці 22 листопада на Бориспільському шосе.
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