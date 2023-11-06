​​У Києві маршрутник продавав наркотики просто на зупинці – подробиці, фото

У Києві правоохоронці затримали водія маршрутки сполученням "Київ – Малин", який продавав наркотики просто на зупинці громадського транспорту. Чоловік поставив збут наркотичних речовин "на потік".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, чоловік незаконно придбав канабіс з метою подальшого збуту. Водій перевозив наркотичний засіб до Києва автобусом з міста Малин Житомирської області та займався його продажем на зупинці громадського транспорту.

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено розфасовані партії наркотичного засобу, підготовлені до збуту.

Затриманий водій, який продавав наркотики на зупинці громадського транспорту / Фото: Київська міська прокуратура

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чоловіку у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, у Києві 6 листопада на станції метро помер чоловік – що відомо (фото).

Читайте також: