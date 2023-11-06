​​У Києві маршрутник продавав наркотики просто на зупинці – подробиці, фото

Правоохоронці затримали водія, який торгував наркотичними засобами.
У Києві правоохоронці затримали водія маршрутки сполученням "Київ – Малин", який продавав наркотики просто на зупинці громадського транспорту. Чоловік поставив збут наркотичних речовин "на потік".
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За даними слідства, чоловік незаконно придбав канабіс з метою подальшого збуту. Водій перевозив наркотичний засіб до Києва автобусом з міста Малин Житомирської області та займався його продажем на зупинці громадського транспорту.
У ході обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено розфасовані партії наркотичного засобу, підготовлені до збуту.
Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чоловіку у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).
Нагадаємо, у Києві 6 листопада на станції метро помер чоловік – що відомо (фото).
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