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​​У Києві маршрутник продавав наркотики просто на зупинці – подробиці, фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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​​У Києві маршрутник продавав наркотики просто на зупинці – подробиці, фото

Маршрутний автобус у Києві / Фото: УНІАН

Правоохоронці затримали водія, який торгував наркотичними засобами.

У Києві правоохоронці затримали водія маршрутки сполученням "Київ – Малин", який продавав наркотики просто на зупинці громадського транспорту. Чоловік поставив збут наркотичних речовин "на потік". 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, чоловік незаконно придбав канабіс з метою подальшого збуту. Водій перевозив наркотичний засіб до Києва автобусом з міста Малин Житомирської області та займався його продажем на зупинці громадського транспорту. 

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено розфасовані партії наркотичного засобу, підготовлені до збуту.

Затриманий водій, який продавав наркотики на зупинці громадського транспорту / © Київська міська прокуратура
Затриманий водій, який продавав наркотики на зупинці громадського транспорту / Фото: Київська міська прокуратура

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чоловіку у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, у Києві 6 листопада на станції метро помер чоловік – що відомо (фото).

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Дата публікації
Перегляди
199
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