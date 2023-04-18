У Києві маршрутник-наркоман перевозив пасажирів: фото

У Києві патрульні виявили водія маршрутного транспортного засобу з ознаками наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Днями у Солом'янському районі патрульні зупинили за порушення ПДР кермувальника автобуса Ataman, який перевозив пасажирів за визначеним маршрутом. Під час спілкування з 39-річним чоловіком поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, однак той від проходження огляду в лікаря-нарколога відмовився", - розповіли у поліції.

Тоді патрульні, окрім постанови за порушення правил дорожнього руху, склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Інспектори відсторонили водія від керування, а про подію повідомили перевізника.

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