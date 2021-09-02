У Києві маленька школярка втекла від журналістів до однокласника під час інтерв'ю: зворушливе відео

У Києві маленька школярка втекла від журналістів до однокласника під час інтерв'ю: зворушливе відео

Ліза помітила знайомого Артема, якого, схоже, не бачила ціле літо, і про все забула.

У Києві маленька школярка втекла від журналістів до однокласника просто під час інтерв'ю.

Дівчинка на ім'я Ліза помітила знайомого Артема, якого, схоже, не бачила ціле літо, і вмить забула про інтерв'ю.

Курйоз стався 1 вересня перед лінійкою, коли у дівчинки брали інтерв’ю журналісти 24 каналу.

Ліза відповідала на запитання про те, чим займатиметься в школі: "Вчитися, розмовляти англійською мовою..."

Одразу після цих слів вона помітила однокласника Артема. Ліза зраділа та побігла до нього. Після цього вона обійняла хлопчика.

"Ліза, у тебе ж інтерв'ю беруть", - позвала дівчинку мама.

Маленька Ліза замилувала користувачів своєю безпосередністю і стала зіркою Мережі.

Дівчинка стала зіркою 1 вересня Це точно наймиліше відео дня! Ще раз вітаємо усіх школярів! Не сумуйте, а насолоджуйтеся! Повірте, зараз насправді єдиний період, коли на навчання не потрібно шукати час поза роботою і рутиною. І нехай кожен з вас матиме такого друга, як Артем у Лізи Опубліковано 24 Канал Середа, 1 вересня 2021 р.

Нагадаємо, рік тому першокласниця з Трускавця вразила висловлюванням про життя після школи та стала "зіркою" Інтернету. Коли дівчинку запитали, чому вона хоче вчитися, дитина приголомшила несподіваною відповіддю.

"Бо тут ми будемо спершу гратись, потім підемо вчитись, потім ще підемо вчитися, потім в іншу підемо школу, потім в інститут, і так на роботу, і потім помремо", — радісно видала дівчинка, махнувши рукою.

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