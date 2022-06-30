У Києві маленька чемпіонка світу з шашок грою збирає гроші для ЗСУ (фото)

У Києві маленька чемпіонка світу з шашок грою збирає гроші для ЗСУ (фото)

Дівчинка розташувалася з шахами просто на узбіччі однієї з вулиць житлового масиву Позняки і грає з усіма охочими.

У Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова вигадала спосіб, як може допомогти Збройним силам Україні. Дівчинка пропонує усім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим.

Про це розповів віце-президент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко.

"Гравець може пожертвувати будь-яку суму, хоч одну гривню. Якщо він зможе перемогти чи зіграти внічию – грає ще одну партію безкоштовно", - пояснив чоловік.

Фото: Віктор Коваленко, віце-президент Федерації шашок Києва

Всього за годину дівчинці вдалося зібрати 1200 гривень, вигравши 30 із 30 партій. Коваленко розповів, що багато людей підходили та клали гроші в коробочку просто так, не граючи.

"Надихаючий приклад для тих, хто не знає, чим допомогти Україні та її армії перемогти у цій війні. Займаючись улюбленою справою, ви можете зробити дуже багато", - додав чоловік.

Нагадаємо, у Києві студенти збирають використані одноразові електронні сигарети і перетворюють на елемент системи скидання дронів для Збройних сил України.

Фото: Віктор Коваленко, віце-президент Федерації шашок Києва

Фото: Віктор Коваленко, віце-президент Федерації шашок Києва

Фото: Віктор Коваленко, віце-президент Федерації шашок Києва

Фото: Віктор Коваленко, віце-президент Федерації шашок Києва

Венеція посеред Києва: шквальний дощ підтопив вулиці та порвав лінії електропередач

Читайте також: