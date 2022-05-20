У Києві лунали вибухи: у КМДА розповіли, що сталося

У Києві лунали вибухи: у КМДА розповіли, що сталося

У Києві 20 травня було чутно вибухи.

Звуки вибухів, які могли чути вранці 20 травня у Києві, пов'язані з роботою ППО.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, у Києві спрацювала ППО, але ситуація контрольована.

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"Наразі в місті жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано, спрацювали, дійсно, сили протиповітряної оборони. Зараз в місті все більш-менш спокійно", — сказав він.

Крім того, відлуння звуків вибухів могло доходити з Київської області, де триває розмінування.

Нагадаємо, Валерій Залужний заявив, що українським військовим вдалося змусити російських окупантів відмовитися від головної мети-захоплення Києва.

Як повідомлялося, київська тероборона опановує новітню зброю від партнерів, щоб не лише зупинити ворога, а й іти у наступ.

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