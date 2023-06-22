У Києві локалізували потужну пожежу після вибуху у багатоповерхівці

На місці інциденту працюють психологи ДСНС.
О 05:45 22 червня 2023 року пожежу на місці вибуху у Києві локалізовано.
Про це повідомляє ДСНС у соціальних мережах.
До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 од. техніки.
На місці працюють 3 психологи ДСНС. Надано допомогу 5 мешканцям.
Додамо, що спочатку рятувальники інформували, що вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку.
Зауважимо, що унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб.
Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму.
Також триває ліквідація пожежі.
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