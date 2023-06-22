Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві локалізували потужну пожежу після вибуху у багатоповерхівці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2856
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві локалізували потужну пожежу після вибуху у багатоповерхівці

Триває гасіння пожежі у Києві / Фото: t.me/dsns_telegram

На місці інциденту працюють психологи ДСНС.

О 05:45 22 червня 2023 року пожежу на місці вибуху у Києві локалізовано.

Про це повідомляє ДСНС у соціальних мережах. 

До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 од. техніки.

На місці працюють 3 психологи ДСНС. Надано допомогу 5 мешканцям.

Додамо, що спочатку рятувальники інформували, що вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку

Зауважимо, що унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму

Також триває ліквідація пожежі

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2856
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація