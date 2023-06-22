У Києві локалізували потужну пожежу після вибуху у багатоповерхівці

О 05:45 22 червня 2023 року пожежу на місці вибуху у Києві локалізовано.

Про це повідомляє ДСНС у соціальних мережах.

До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 од. техніки.

На місці працюють 3 психологи ДСНС. Надано допомогу 5 мешканцям.

Додамо, що спочатку рятувальники інформували, що вибух у Києві зруйнував 5 квартир, врятували двох мешканців будинку.

Зауважимо, що унаслідок пожежі та вибуху у Києві госпіталізовано двох осіб.

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва спалахнула пожежа: в небо здіймався чорний стовп диму.

Також триває ліквідація пожежі.