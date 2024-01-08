У Києві ліквідовують пошкодження водогону на столичній Борщагівці

Фахівці Київводоканалу та Київавтодору працюють над ліквідацією пошкодження водопроводу на Борщагівці.

Пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна.

Про це повідомляє КМДА у соціальних мережах у ніч проти 8 січня 2024 року

Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки.

Зараз на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу розпочати ремонт водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту.

Роботи виконуватимуть на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту.

"Наголошуємо, що стався витік саме холодної води (а не каналізація, як повідомлялося раніше - ред.). Просимо медіа та блогерів не маніпулювати та не поширювати неправдиву інформацію, втягуючись у брудні атаки на міську владу та комунальні служби, які в нинішніх умовах роблять усе, щоб забезпечити життєдіяльність столиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Святошинському районі столиці стався прорив каналізації: вулицю затопило фекаліями.

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