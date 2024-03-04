У Києві квартирники під час затримання ледь не підірвали гранатою правоохоронців

Співробітники карного розшуку столичного головного відділу та Дарницького управління поліції викрили двох місцевих мешканців у вчиненні крадіжки з зоомагазину. Під час затримання один із квартирників намагався підірвати гранатою оперативників.

Про це повідомляє поліція Києва.

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За інформацією очільника поліції Києва Дмитра Шумейка, спільники за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин:

Надалі порушники погрузили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції. 36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце.

"Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників карного розшуку боєприпас було перехоплено та розряджено, а зловмисника затримано", - йдеться у повідомленні.

Та додають, що під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази.

Нагадаємо, на Київщині злочинна група викрадала людей і вимагала гроші.

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