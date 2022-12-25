У Києві костел святого Миколая та Батьківщина-Мати засяли кольорами українського прапора: фото

Всесвітньо відомий швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер здійснює у столиці свій арт-тур "Різдвяне світло для надії".

У Києві костел святого Миколая та Батьківщина-Мати засяли кольорами українського прапора.

Всесвітньо відомий швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер здійснює у столиці свій арт-тур "Різдвяне світло для надії".

Митець на знак солідарності з українцями разом з невеликою командою і за допомогою власного електрогенератора цими різдвяними вечорамипідсвічуватиме будівлі, необхідні для функціонування держави, житлові будинки, музеї, університети і церкви.

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Окрім Батьківщини-Матері та костела святого Миколая митець планує підсвітити Центральний залізничний вокзал, будинки Мінкульту та МЗС.

Нагадаємо, у Yasno пообіцяли, що протягом 25 грудня більшість киян матимуть світло у будинках.

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