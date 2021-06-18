У Києві кошеня, яке чоловік викинув з сьомого поверху, вижило і шукає домівку

Цей малюк вижив, щоб обов’язково принести щастя своєму майбутньому господарю.

У Києві кошеня, яке чоловік викинув з сьомого поверху, вижило і шукає собі домівку.

Цей пухнастик вижив, щоб обов’язково принести щастя своєму майбутньому господарю.

Про це йдеться у повідомленні "Центру захисту тварин".

"Тепер всією командою шукаємо найкращого господаря для крихітки... За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся за телефоном: 067 319 60 90", - йдеться у повідомленні Центру.

Фото: Центр захисту тварин

Нагадаємо, 14 травня на вулиці Оноре де Бальзака 42-річний п'яний чоловік викинув з вікна сьомого поверху кішку з її чотирма кошенятами. Так він помстився тварині за те, що вона його подряпала. Від отриманих травм кішка та троє кошенят загинули на місці. Четверте кошеня вижило лише дивом.

Правоохоронці оголосили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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