У Києві Контактний центр 1551 спростить систему авторизації користувачів: що зміниться

Від 1 березня вхід у застосунок і на сайт 15-51 буде за номером телефону.

У Києві Контактний центр 1551 спростить систему авторизації користувачів.

Від 1 березня вхід у застосунок і на сайт 15-51 буде за номером телефону.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Наразі з метою впровадження спрощеної системи авторизації користувачів, проводять технічне оновлення сервісів контакт-центру. Раніше авторизація на сайті 15-51 здійснювалася через єдиний обліковий запис киянина Київ ID.

Після оновлень процес входу буде значно полегшено. Користувачу достатньо одноразово вказати номер телефону, ввести код підтвердження із смс-повідомленням і система його запам’ятає.

"Контактний центр звертає увагу: якщо в профілі користувача, який створено раніше, не було вказано номер телефону, для подальшого користування Особистим кабінетом необхідно його додати, оскільки від 1 березня всі звернення будуть прив’язані до номера. В іншому випадку користувачі, які не вказали номер телефону до завершення оновлень, не матимуть змоги слідкувати за попередніми зверненнями. Повернути їх в акаунт можна буде тільки через службу техпідтримки", -- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці планують заборонити прибудову на фасадах об’єктів культурної спадщини.

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