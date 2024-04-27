У Києві конфлікт на дорозі переріс у стрілянину

У Києві під час з’ясування стосунків на дорозі один із водіїв відкрив вогонь у бік іншого.

Про це повідомили у пресслужбі поліції столиці.

Інцидент трапився на одній із вулиць Оболонського району.

Правоохоронці встановили, що між водіями двох автомобілів виник конфлікт на дорозі й водій автомобіля "Рено" здійснив декілька пострілів у бік водія КамАЗ.

21-річного потерпілого поліцейські доправили до лікарні для надання медичної допомоги, а порушника затримали. Також правоохоронці вилучили у зловмисника пристрій для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів. Перед трагедією солдати розпивали алкогольні напої.

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