У Києві комунальник на Дніпровській набережній стриже землю газонокосаркою: з'явилося відео

Робітника зафільмували 30 вересня на Дніпровській набережній, 11.
У Києві комунальник стриже землю газонокосаркою.
Робітника зафільмували 30 вересня на Дніпровській набережній, 11.
Про це повідомив паблік "Оперативний" та оприлюднив відео.
"За графіком - косіння трави. Грошенята виділили. А це означає, що якщо навіть сніг там лежатиме, треба косити. Київ, Дніпровська набережна, 11", - йдеться у повідомленні під відео.
По графіку - косіння трави. Грошенята виділили. А це означає, що якщо навіть сніг там лежатиме - треба косити. Київ, Дніпровська набережна, 11Опубліковано Оперативний Середа, 29 вересня 2021 р.
Нагадаємо, це вже не перший такий курйозний випадок у столиці. Наприкінці серпня користувачі на Троєщині на вулиці Бальзака зафільмували комунальницю, яка теж старанно стригла землю газонокосаркою.
А взимку у Києві комунальники вирішили постригти газон під снігом. Двоє чоловіків з газонокосарками працювали уздовж каналу на Русанівці.