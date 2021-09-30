У Києві комунальник на Дніпровській набережній стриже землю газонокосаркою: з'явилося відео

У Києві комунальник на Дніпровській набережній стриже землю газонокосаркою: з'явилося відео

Робітника зафільмували 30 вересня на Дніпровській набережній, 11.

У Києві комунальник стриже землю газонокосаркою.

Робітника зафільмували 30 вересня на Дніпровській набережній, 11.

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Про це повідомив паблік "Оперативний" та оприлюднив відео.

"За графіком - косіння трави. Грошенята виділили. А це означає, що якщо навіть сніг там лежатиме, треба косити. Київ, Дніпровська набережна, 11", - йдеться у повідомленні під відео.

По графіку - косіння трави. Грошенята виділили. А це означає, що якщо навіть сніг там лежатиме - треба косити. Київ, Дніпровська набережна, 11 Опубліковано Оперативний Середа, 29 вересня 2021 р.

Нагадаємо, це вже не перший такий курйозний випадок у столиці. Наприкінці серпня користувачі на Троєщині на вулиці Бальзака зафільмували комунальницю, яка теж старанно стригла землю газонокосаркою.

А взимку у Києві комунальники вирішили постригти газон під снігом. Двоє чоловіків з газонокосарками працювали уздовж каналу на Русанівці.

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