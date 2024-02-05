У Києві колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами ошукала вкладників на 86 мільйонів гривень: як діяла схема (фото)

Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

У Києві затримана зловмисниця, яка ошукала клієнтів банку на майже 86 мільйонів гривень. 38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала гроші у людей, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх.

Про це повідомила поліція Києва.

Після звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів для власної вигоди. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила у колишніх клієнтів гроші в борг під відсотки. Кошти зобов’язувалась повернути у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала.

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Наразі відомо, що таким чином жінка видурила майже 86 мільйонів гривень під виглядом позики. Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі поліції Києва зібрали ґрунтовну доказову базу протиправної діяльності фігурантки та оголосили їй про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Не бажаючи нести відповідальності за скоєне, жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства. Однак працівники ДВБ встановили місцеперебування та затримали її.

Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Триває слідство з метою встановлення інших причетних учасників до афери. Крім того, працівники внутрішньої безпеки активно здійснюють оперативні заходи для виявлення інших епізодів злочинної діяльності зловмисниці.

Нагадаємо, у Києві 19-річний шахрай разом зі спільниками ошукав сотню українців на 400 тисяч гривень.

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