У Києві члени "Муніципальної варти" перетворили дитячий табір на підпільний полігон: фото та відео

Під час обшуку у фігурантів справи вилучили мисливську зброю, тротил та гранатомет.
Членів громадського формування з охорони громадського порядку “Муніципальна варта” у Києві підозрюють у причетності до створення незаконного стрілецького полігону. Про це у п’ятницю, 18 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.
Як було встановлено під час досудового слідства, незаконний стрілецький полігон було створено на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва. Тренування зі стрільби тут проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.
“Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС”, - сказано у повідомленні пресслужби СБУ.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи було вилучено:
- гранатомет РПГ-22;
- 400 г тротилу;
- 2 корпуси гранат РГД-5;
- напівавтоматичний пістолет "KRISS" виробництва США калібру 9*21 мм;
- майже сотню набоїв різного калібру;
- значну кількість мисливської нарізної зброї.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, тривають слідчі дії, проводяться експертизи.
Фігурантам справи підозру поки не пред’явили.
Нагадаємо, що раніше слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в місті Києві оголосили підозру колишньому директору дитячого санаторію. Його підозрюють в тому, що упродовж 2017-2020 років він спільно з керівником приватного товариства, яке орендувало майновий комплекс ДП "Журавочка", вивезли із санаторію меблі та обладнання.