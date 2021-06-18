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У Києві члени "Муніципальної варти" перетворили дитячий табір на підпільний полігон: фото та відео

У Києві члени "Муніципальної варти" перетворили дитячий табір на підпільний полігон: фото та відео

фото СБУ / СБУ

Під час обшуку у фігурантів справи вилучили мисливську зброю, тротил та гранатомет.

Членів громадського формування з охорони громадського порядку “Муніципальна варта” у Києві підозрюють у причетності до створення незаконного стрілецького полігону. Про це у п’ятницю, 18 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Як було встановлено під час досудового слідства, незаконний стрілецький полігон було створено на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва. Тренування зі стрільби тут проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. 

“Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС”, - сказано у повідомленні пресслужби СБУ.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи було вилучено:

  • гранатомет РПГ-22;
  • 400 г тротилу;
  • 2 корпуси гранат РГД-5;
  • напівавтоматичний пістолет "KRISS" виробництва США калібру 9*21 мм;
  • майже сотню набоїв різного калібру;
  • значну кількість мисливської нарізної зброї. 

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, тривають слідчі дії, проводяться експертизи. 

фото СБУ / ©
фото СБУ
фото: СБУ / ©
фото: СБУ

Фігурантам справи підозру поки не пред’явили. 

Нагадаємо, що раніше слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в місті Києві оголосили підозру колишньому директору дитячого санаторію. Його підозрюють в тому, що упродовж 2017-2020 років він спільно з керівником приватного товариства, яке орендувало майновий комплекс ДП "Журавочка", вивезли із санаторію меблі та обладнання.