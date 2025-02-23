У Києві клуб влаштував вечірку під російську музику (відео)

У поліції готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови

У Києві в одному з нічних клубів відвідувачі розважалися під російськомовну музику.

Відео опублікував Телеграм-канал "Київ оперативний".

"Норм вечірки у Києві під час війни. Ще й під к**апський музон. Молодці, Фіфті. Хто там вас кришує?" — йдеться в повідомленні.

У Києві в клубі влаштували вечірку під російську музику

Після розголосу на інцидент відреагували у поліції.

"Поліція проводить перевірку за фактом інциденту у столичному клубі. Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються із адміністрацією клубу та персоналом. Подія зареєстрована до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції", – розповіли правоохоронці.

Також у поліції готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.

Раніше у МОН розповіли, чи будуть штрафи за російську в школі.

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