У Києві клуб влаштував вечірку під російську музику (відео)

У поліції готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови
У Києві в одному з нічних клубів відвідувачі розважалися під російськомовну музику.
Відео опублікував Телеграм-канал "Київ оперативний".
"Норм вечірки у Києві під час війни. Ще й під к**апський музон. Молодці, Фіфті. Хто там вас кришує?" — йдеться в повідомленні.
Після розголосу на інцидент відреагували у поліції.
"Поліція проводить перевірку за фактом інциденту у столичному клубі. Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються із адміністрацією клубу та персоналом. Подія зареєстрована до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції", – розповіли правоохоронці.
Також у поліції готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.
Раніше у МОН розповіли, чи будуть штрафи за російську в школі.
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