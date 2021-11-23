У Києві клофелінник затиснув руку копа у вікні авто та на високій швидкості протягнув пів кілометра

Зловмисника, який грабував громадян з використанням речовин сильної дії, вдалося затримати.
У Києві клофелінник під час затримання затиснув руку поліцейського у вікні автівки та на високій швидкості протягнув майже пів кілометра.
Зловмисника, який грабував громадян з використанням речовин сильної дії, вдалося затримати.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва за оперативного супроводження ДВБ Нацполіції України затримано та повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактами вчинення крадіжок, розбійних нападів та заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, пересуваючись столицею на автомобілі, знайомився з громадянами біля нічних розважальних закладів та пропонував їм разом випити, обіцяючи підвезти додому.
Надалі, у ході спільного вживання спиртних напоїв, чоловік, за даними слідства, додавав у напій лікарський засіб сильної дії, від якого потерпілі непритомніли. Надалі, користуючись безпорадним станом громадян, зловмисник потрапляв у їхнє житло, звідки викрадав гроші та ціні речі.
Нині зібрано докази щодо вчинення чоловіком двох крадіжок та одного розбійного нападу. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже 2 млн гривень.
У ході реалізації зібраних матеріалів зловмисника на автомобілі зупинили працівники поліції за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, однак останній чинив їм опір, затиснув руку одного з поліцейських у вікні автомобіля та на високій швидкості протягнув близько 400 метрів, спричинивши тілесні ушкодження.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва шкуродер душив свого собаку нашийником й бив ключами, а коли тварину намагалася захистити перехожа - накинувся ы на неї.
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