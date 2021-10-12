У Києві кількість випадків коронавірусу зросла ледь не втричі: статистика на 12 жовтня

У Києві кількість випадків коронавірусу зросла ледь не втричі: статистика на 12 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 240 884 випадки COVID-19.

Станом на ранок 12 жовтня у Києві зафіксовано 628 нових випадків коронавірусу за добу. Це ледь не втричі більше, ніж 11 жовтня (213 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 240 884 випадки COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 222 881 людина ( 198 за добу)

людина ( за добу) померли 5 576 людей (25 за добу)

У Київській області зафіксовано 138 509 випадків COVID-19 (512 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 128 684 людини ( 188 за добу)

людини ( за добу) померли 2 961 людина (15 за добу)

Нагадаємо, стало відомо, хто міг бути проміжною ланкою зараження людей коронавірусом.

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