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У Києві кількість випадків коронавірусу зросла ледь не втричі: статистика на 12 жовтня

У Києві кількість випадків коронавірусу зросла ледь не втричі: статистика на 12 жовтня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 240 884 випадки COVID-19.

Станом на ранок 12 жовтня у Києві зафіксовано 628 нових випадків коронавірусу за добу. Це ледь не втричі більше, ніж 11 жовтня (213 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 240 884 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 222 881 людина (198 за добу)
  • померли 5 576 людей (25 за добу)

У Київській області зафіксовано 138 509 випадків COVID-19 (512 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 128 684 людини (188 за добу)
  • померли 2 961 людина (15 за добу)

Нагадаємо, стало відомо, хто міг бути проміжною ланкою зараження людей коронавірусом.

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