У Києві кількість випадків коронавірусу зросла ледь не втричі: статистика на 12 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 240 884 випадки COVID-19.
Станом на ранок 12 жовтня у Києві зафіксовано 628 нових випадків коронавірусу за добу. Це ледь не втричі більше, ніж 11 жовтня (213 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 240 884 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 222 881 людина (198 за добу)
- померли 5 576 людей (25 за добу)
У Київській області зафіксовано 138 509 випадків COVID-19 (512 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 128 684 людини (188 за добу)
- померли 2 961 людина (15 за добу)
Нагадаємо, стало відомо, хто міг бути проміжною ланкою зараження людей коронавірусом.
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