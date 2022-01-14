У Києві кількість випадків коронавірусу знову збільшилась: статистика на 14 січня

Загалом у столиці підтверджено 341 972 випадки COVID-19.
Станом на ранок 14 січня у Києві зафіксовано 1 193 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 196 випадків більше, ніж 13 січня (997 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 343 165 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 325 312 людей (1 660 за добу)
- померли 8 345 людей (6 за добу)
У Київській області зафіксовано 188 475 випадків COVID-19 (394 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 179 570 людей (504 за добу)
- померли 4 764 людини (5 за добу)
Нагадаємо, американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс спрогнозував, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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