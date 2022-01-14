У Києві кількість випадків коронавірусу знову збільшилась: статистика на 14 січня

У Києві кількість випадків коронавірусу знову збільшилась: статистика на 14 січня

Загалом у столиці підтверджено 341 972 випадки COVID-19.

Станом на ранок 14 січня у Києві зафіксовано 1 193 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 196 випадків більше, ніж 13 січня (997 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 343 165 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 325 312 людей ( 1 660 за добу)

людей ( за добу) померли 8 345 людей (6 за добу)

У Київській області зафіксовано 188 475 випадків COVID-19 (394 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 179 570 людей ( 50 4 за добу)

людей ( за добу) померли 4 764 людини (5 за добу)

Нагадаємо, американський мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс спрогнозував, що пандемія COVID-19 піде на спад одразу після сплеску нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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